Reim kartis, et Pohlak teeb talle aprillinalja

«Kohe pärast õhtusööki saime teada, et midagi läks valesti ja pidime oma tubades olema. Kõik said aru, et siit head uudist ei tule. Kella 22 paiku tuli uudis: kes on (koroonaviiruse) läbi põdenud, saavad jätkata. Ülejäänud jäävad isolatsiooni. Mängijatel oli natukene lihtsam, aga nendel, kes pidid sellega tegelema – mänedžeril, treeneritel ja neil mängijatel kes juurde tulid – jäi küll öö vahele,» kirjeldas koondise kapten Konstantin Vassiljev eilset.