Relvastatud jõuk tahtis Belize jalgpallikoondise pantvangi võtta

Haitis on viimastel kuudel valitsenud karm majanduslik ja poliitiline kriis, mille tõttu kuulutati 18. märtsist riigis välja eriolukord. Raskete aegade tõttu on suurenenud ka inimröövid ja lunarahanõuded ning üheks ohvriks valiti Belize jalgpallikoondis.

Belize jalgpalliliit andis ühismeedia vahendusel teada, et nad olid riigi pealinnas Port Au Prince'is teel lennujaamast hotelli, kui relvastatud isikud nende bussi kinni pidasid.

«Kuigi meid eskortisid neli politseinikut, siis meid pidasid kinni mootorratastel saabunud relvastatud mässulised. Politseinikud pidid nendega läbirääkimisi pidama ja lõpuks saime liikuma. Kuigi mängijad on ehmunud, jõudsid kõik turvaliselt hotelli,» seisis pressiteates.

Nüüd ollakse kontaktis erinevate organisatsioonidega, et tagada meeskonnale turvaline tee koju.

«Ma olen rõõmus, et kõik on terved ja kiidan kõiki julguse eest. See oli äärmiselt hirmus hetk. Jätkame kokku hoidmist ja teeme tiimi jaoks parimaid otsuseid,» sõnas kapten Deon McCauley.