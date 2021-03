Kultuuriminister Anneli Ott: Seksuaalne väärkohtlemine vajab suuremat tähelepanu ka spordivaldkonnas

«Kahetsusväärsed ja valusad ahistamisjuhtumid spordis on tõstatanud taas päevakorda teema, kas seksuaalsuhte vanuse alampiiri, mis Eestis on 14, tuleks tõsta. Mina isiklikult seda mõtet toetan ning see vanusepiir peaks olema 16, nagu meie naaberriikides Soomes, Venemaal ja Lätis,» alustas Ott.