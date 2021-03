Tegelikult tõstis Ilves nii enda kui ka poolehoidjate lootused hooaja alguses eriti kõrgele. Ta saavutas Soomes Rukal toimunud MK-etapil kahel korral viienda koha ning kõik näis minevat suurepäraselt. Järgnevatel osavõistlustel Ramsaus, Val di Fiemmes ja Lahtis enam säärast edu ei tulnud. Ilves tunnistas, et see oli üsna frustreeriv periood.