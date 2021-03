Lastekaitseliidu president: ehk peaksime heitma kriitilise pilgu treenerite koolituskavale?

Avaldame Ene Tombergi arvamusloo täies mahus.

Viimase paari nädala jooksul on jälle teravalt tõstatunud laste seksuaalse väärkohtlemise teema ja lubamatud täiskasvanu – lapse suhted. Jah, tõesti – ei ole kerge olla teismeline selles kiirelt arenevas maailmas ning tulla samal ajal toime nii sotsiaalse kui isikliku identiteedi kujunemisega, mis tähendab enda ainukordsuse ja järjepidevuse tunnistamist ning vajadust olla nähtav isiksusena, mitte ainult ühe rühma liikmena. Identiteet, kes ja mis ma olen, on keskne tegur inimese psüühilises ja sotsiaalses eksistentsis.

Laste seksuaalses arengus on kolm astet: väike laps on aval ja uudishimulik, varases murdeeas nooruk ebakindel ja hämmeldunud ning alles varases täiskasvanueas saavutatakse julgus, mis viib seksikogemuste järkjärgulisele omandamisele.

Lapse seksuaalsus ei taotle seksuaalset puudutust, paarisuhet ega soojätkamist. See on sisemine ja väline imestus, uudishimu, teadmiste kogumine, oma kehaga tutvumine, läheduse õppimine ning kaitstuse, hoolitsuse, lohutuse ja rahulolu kogemine. Raisa Cacciatore, soomlaste juhtiv ekspert ja koolitaja märgib, et samas on see lõbutsemine, aval sundimatu mäng, kaitstuse vajadus ja nauding.

Noorusaastatel tekivad lisaks sellele privaatsuse ja oma ebaküpsuse kogemine, kiiresti muutuv ja haavatav ettekujutus oma kehast (kehakuvand) ning aeglaselt kasvav julgus ja tahe saavutada jagatud seksuaalsuse kogemusi. See aeg tähendab ühtlasi tugevaid tundeid, valearvestusi, riskivalmidust, vajadust teadmistes, kaitstuse ja seksuaaltervist puudutavate teenuste järele ning närvekõditavalt põnevaid esmaseid kogemusi, vahel ka kibedaid pettumusi. Selles vanuses on väga oluline, millisena me enesele ja teistele näime.

Aastal 2019 rahvusvahelise Planet Youth programmi raames (tuntud ka Islandi mudeli nime all) läbiviidud uurimus enam kui 4000 Tallinna koolide 15-16-aastase õpilase seas, et seksuaalse vägivalla ohvrina on tundnud end 8% tüdrukutest. Millisena end noored tunnevad? Endaga rahul kinnitasid olevat uuringus vaid 30% tüdrukutest ja 40% poistest. Muutunud on igapäevane meeleolu, kontrollimatuid vihahooge on kogenud 55% tüdrukutest ja 40% poistest. Esimesed käesthoidmised ja hellitused on 70% juhtudes lõppenud lahkuminekuga,

Ja just siis tuleb keegi, keda laps peab iidoliks, kellesse ta viimase soosival käitumisel kiirelt armub. See, et talle pööratakse tähelepanu, püütakse tema eest hoolitseda, on eriti lõhenenud pere- ja siseeluga teismelisele nagu kingitus. Soojus, tähelepanu, meelitused tulevad sellelt salajaselt tuttavalt, kellest esialgu isegi parimale sõbratarile ei räägita, hoidudes teemat kindlasti vanematega arutamast. Siin ongi hetk, kus tuleb oma teismelise muutunud olekut, meeleolu märgata. Senine usalduslik vahekord teismelise ja vanemate vahel võib saada kannatada. Aga märkama peab neid pisiasju, mis viimaste nädalate jooksul on lisandunud ja püüda jõuda muutuste põhjuseni.