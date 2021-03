*Allika nimi on privaatsuse huvides muudetud

Paljudest vestlustest joonistub välja ühtne muster. Koitla on treenerina üsna jõuline, valjuhäälne ja nõudlik, ent sportlikult poolelt teda pigem hinnatakse. Samas tekkisid tal erinevates aastakäikudes omad lemmikud, kes olid reeglina veidi kõrgemal tasemel. Need tüdrukud said erilist tähelepanu, sageli isegi liiga palju.