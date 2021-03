Politsei: pole põhjust treenereid süüdistada, mitu juhtumit on võinud luua sellise kuvandi

Raiveti hinnangul on praegu avalikuks tulnud mitu juhtumit võinud luua sellise arusaama. Enamik juhtumitest on olnud aastatetagused ning tema meelest on hea, et selline teema on laiema avalikkuseni jõudnud. «Lastega tegelevad inimesed on meie huviorbiidis, sest nende võimalus lastele kurja teha on lihtsam. Neil on võimalus neid lapsi enda ümber omada ja kuritegusid toime panna. Seda, et treenerit või sporti süüdistada, et seal on üht või teist asja rohkem, tegelikult ei ole. Praegu need mitu juhtumit on võib-olla loonud sellise kuvandi,» rääkis Raivet «Saates.»