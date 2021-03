Kunagine maailma kõige kallim jalgpallur tahab pääseda tagasi Madridi Reali

Walesi koondise kaptenil on veel jäänud aasta alles kontrahtist Realiga ning 31-aastasel mängumehel on plaan välja nõuda 36 miljoni euro suurune aastateenistus. Kuigi hooaeg Tottenhamis Jose Mourinho taktikepi all pole kulgenud ootuspäraselt, loodab ründaja välja võidelda oma koha Hispaania meisterklubis.