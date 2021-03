F1-sarja punane latern jätkab WRCd valitsenud tiimi juhtivtöötajate värbamist

Sel nädalal sai kinnitust, et Williamsiga ühines ka Volkswageni kunagine tehnikadirektor François-Xavier Demaison, kes võtab sama rolli üle ka Inglismaa vormelitiimis.

Demaisoni tuntakse tehnikaalade geeniusena, sest ta on erinvate WRC-sarja tiimide edus rolli mänginud üle 20 aasta. Sajandi alguses oli ta Peugeot rallitiimi peainsener, kuid 2006. aastal võttis ta sama koha üle Subaru meeskonnas. Lisaks on ta aja jooksul aidanud Citröeni rallitiimi ning on nüüd liitunud Williamsi F1 meeskonnaga.