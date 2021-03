Koondisekaaslane avaldas imestust, miks polnud Rastorgujevs piisavalt hoolas?

Rastorgujevsile määrati võistluskeeld, sest ta jäi viimase 12 kuu jooksul dopinguametnikele kättesaamatuks kolmel korral. Ka Bendika ise on varasemalt unustanud ametnikke oma liikumistest teavitada. «Esimene kord raputab see sind korralikult, keskendud rohkem,» rääkis Euroopa meister Läti Delfile.

Ta avaldas imestust, et koondisekaaslane ei olnud hoolsam. «Kui tuleb teine hoiatus, siis peaksid põhimõtteliselt iga päev teatama oma asukohast. Isegi kui see ei alluta sind suuremale enesekontrollile, hullumeelne,» ütles Bendika.

Nagu mainitud on Bendika ka ise unustanud vahest dopinguametnikele oma asukohta jagada, kuid ta tegi eksimusest omad järeldused. «Kui teed ühe korra inimliku vea, siis see on normaalne. Eriti kevadel, kui hooaeg on lõppenud ja sa pidevalt ringi liigud,» selgitas lätlanna.