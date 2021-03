Saksamaa Bundesligat ähvardab koroona pärast täielik sulgemine

Läbirääkimised mängupausi vältimiseks on poliitikute ja jalgpallijuhtide vahel veel käimas, kinnitas teisipäeval Berliini linnapea Michael Müller. «See asi tuleb üleriiklikult selgeks teha,» ütles Saksamaa pealinna meer profiliiga sundpuhkuse kohta.

Munadepühade ajaks on praegu planeeritud 28. mänguvooru kohtumised. Teiste seas on selgusetu, mis saab 4. aprillil jalgpallilahingust, kus peaks vastamisi minema tabelitippu kuuluvad Müncheni Bayern ja RB Leipzig.

Saksimaa peaminister Michael Kretschmer ei tahtnud välistada ka võimalust, et võimud võivad jalgpalluritele erandi teha. «Järgmised päevad annavad vastuse, mis hakkab juhtuma,» ütles Kretschmer.

Saksamaa kõrgliiga viimased kohtumised peeti 21. märtsil ning järgmised mängud ongi plaanis pidada Ülestõusmispühadel. Kui mängitud on 27 vooru juhib liigatabelit Bayern 61 punktiga, teisel kohal on Leipzig 57 punktiga ja kolmandal kohal on Wolfsburg 51 silmaga.