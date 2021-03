Kas järgmine Lewis Hamilton? McLaren sõlmis lepingu 13-aastase imelapsega

Noor võidusõitja on vähesest vanusest hoolimata võitnud juba nii USAs kui ka Euroopas mitmeid tiitleid ja krooniti hiljuti kardisõidus Euroopa meistriks.

«Oleme jälginud Ugo arengud huviga ja kui tekkis võimalus temaga kokkulepe sõlmida, siis me ei kõhklenud,» sõnas McLareni tegevdirektor Zak Brown. «Nüüd peame andma Ugole õiget tuge, et ta saaks oma potentsiaali täita,» lisas ta.

McLaren on ka varem noorest peast vormelitalentidega kokkuleppeid sõlminud. Nii Lewis Hamilton, Lando Norris, Kevin Magnussen kui ka Stoffel Vandoorne on kõik läbi meeskonna noorteprogrammi jõudnud välja F1-te. Näiteks nüüdseks seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton oli Ugochukwuga umbes sama vana, kui esmalt McLareniga käed lõi.

«Mul on au sellise ikoonilise meeskonnaga nii varakult oma karjääris käed lüüa. McLareni tugi on fantastiline ja sellest unistab iga noor sõitja. Praegu keskendun enda arenemisele ja McLareni tugi võib ainult aidata mul paremaks saada,» tunnistas Ugochukwu, kelle vanemateks on Itaalia moedisainer Luca Orlandi ja Nigeeria modell Oluchi Onweagba.