Prantsuse tennisetäht eelistab kaotamist: tulen, võtan raha ja lähen järgmisele võistlusele

Paire tunnistas möödunud nädalal pärast Mehhikos esimesest ringist välja kukkumist, et eelistabki varakult kaotada, et korjata kiirelt auhinnaraha ja siis lõõgastuda.

Tema teooriat ilmestab ka fakt, et pärast profitennise naasmist augustis on ta kaotanud kõik matšid peale kahe. Septembris võitis ta Prantsusmaa lahtiste avaringis lõunakorealast Soonwoo Kwoni ja veebruaris oli Argentinas üle maailma edetabelis 1165. kohta hoidvast Nicolas Jarryst.

Karjääri jooksul 8,5 miljonit dollarit teeninud prantslane tunnistas, et loobus praegu ka treenerist. «Jõuan kohale, saan veidi raha ja lähen järgmisele turniirile. Teen oma tööd,» seletas 31-aastane Paire.

Tennisist tunnistas ühismeedias, et tema jaoks on profitennis muutunud maitsetuks tööks, sest mängitakse tühjade tribüünide ees. «ATP karussell on muutunud kurvaks, igavaks ja naeruväärseks,» sõnas ta.