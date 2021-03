Kas keegi suudab Mercedese ainuvõimu väärata?

Ilmselt mitte, kuid hooajaeelse testi põhjal võib pakkuda, et vähemalt üks meeskond võib neile esimestel etappidel kandadele astuda. Esimest korda pärast 2014. aastat, kui kasutusele võeti V6 hübriidmootorid, tundub, et Mercedesele on hooaja alguses tekkinud üks tõsiselt võetav konkurent. Selleks on enne Hõbenoolte võimule asumist neli aastat järjest konstruktorite esikoha saanud Red Bull.