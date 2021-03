Tennisemängija treenerist sai külmavereline mõrvar: ma ei julgenud kaks nädalat kodust välja astuda

Haase tunnistas Behind The Racquetile antud intervjuus, et tema karjäär muutus jäädavalt 2016. aasta märtsis. Täpsemalt siis, kui politsei vahistas tema treeneri Mark de Jongi multimiljonäri Koen Everinki tapmise eest. Nüüdseks on de Jong pikaks ajaks trellide taha saadetud.