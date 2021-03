Vips: lõppeesmärgiks on võita tiitel, kuid kõige olulisem on olla kiire

Viaplay spordiprogrammi juht Kim Mikkelseni sõnul on Vormel 1 mootorispordi kroonjuveel ja oluline osa Viaplay spordipaketis. «Selle aasta 23 võidusõiduga saavad Eesti fännid rohkem märulit kui eales varem. Hooaja teine pool näib uskumatult huvitav ning ennustan, et tänavu pakub Mercedesele konkurentsi rohkem kui üks tiim. Vürtsi lisavad kindlasti suurkujud Fernando Alonso Alpine’i tiimist ning Aston Martini piloot Sebastian Vettel, seega igal juhul on vormelisõpru ees ootamas ülipõnev hooaeg,» rääkis Mikkelsen.

Kõik meeskonnad on just lõpetanud talvised testsõidud Bahreinis, kus paistis kõige tugevamana silma Red Bull ning tundub, et tänu Sergio Perezile ja Max Verstappenile on Red Bull valmis pakkuma Mercedesele kõva konkurentsi. Aston Martinit, kellest sai Vormel 1 meeskond pärast Racing Point’i ülevõtmist, juhib aga neljakordne maailmameister Sebastian Vettel.

Ferraril on viimastel aastatel esinenud palju probleeme, sestap on huvitav näha, millisesse vormi on meeskond jõudnud. McLaren vahetas Renault mootorid Mercedese vastu ning meeskonna uus staarpiloot on Daniel Ricciardo. Üks Vormel 1 suurimaid staare, Fernando Alonso, on tagasi võistlustules ning Renault ehk nüüdsest Alpine’i meeskonnas. Alonso on ka varasemalt Renault all sõitnud, tuues maailmameistritiitlid koju 2005. ja 2006. aastal.

Ühtlasi näitab Viaplay ka Vormel 2 otseülekandeid, kus võidutiitli nimel kihutab Red Bulli meeskonnas eestlane Jüri Vips. «Loomulikult on minu lõppeesmärgiks võita tiitel, kuid kõige olulisem on olla kiire. Pigem on oluline saada rohkem sõiduvõite ja mõned lõpetamata sõidud kui neljanda ja viienda koha punkte koguda. Paar aastat pidin mõtlema oma superlitsentsi peale, kuid nüüd, kui mul see olemas on, saan sõita veidi teistsuguse mentaliteediga,» ütles Vips.

Vormel 2 2021. hooajaeelsed valmistused on Vipsi sõnul läinud väga hästi ning kogu meeskond on positiivselt meelestatud. Ei tea küll, mida teised tiimid teevad, aga tundub, et meil on kõvasti potentsiaali,» lisas Vips.