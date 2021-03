Eesti üks paremaid talisportlasi selgitas suure arenguhüppe tagamaid

Räägiti Hollandi profitiimis treenimisest ning medalikoha võimalikkusest Pekingi olümpiamängudel. Selgub, miks kiiruisutajad sokke ei kanna ja millistel füüsikalistel põhjustel sõidetakse Salt Lake Citys ja Calgarys välja uskumatult kiireid aegu.

Kiiruisutamine 10 000 meetri Eesti rekordi omaniku, treeneri Markuse sõnul on Liiva tugevus tema külm närv, mille abil teeb ta oma sõidud alati kindlalt ära. Liiv selgitas podcastis, et teda on palju aidanud SA Noored Olümpiale poolt antud mindset coach.

«See hooaeg oli põhiline probleem start, esimesed sammud olid rabedad. Eesmärk oli pea tühjaks saada ja mõelda ühele asjale korraga,» ütles ta ning selgitas, et võtab enne 1000m starti raja strateegilisteks osadeks ning mõtleb ka trajektoori läbi.

Liiva sõnul on oluline, et kurvi ei läheks liiga seest, vaid võimalikult väljast ja hoida trajektoori. Kõik liigutused on kiiruisutajal juba ammu lihasmälus, aga vahel juhtub, et sammud ei klapi. «Ühel MK etapil tegin enne kurvi 12 sammu ja rikkusin enda aja ära. See oli selle hooaja üks halvimaid sõite,» sõnas ta.

Suur samm Liiva sportlaskarjääris on tema sõnul tingitud tiimi muutusest ja Hollandisse minekust. «Kuidagi juhtus nii. Tegelikult pead liitumiseks olema eelnevalt MMil 24 parima hulgas. Minu tiim ajas sinna sõiduks kõik korda ja treener hakkas alles tagantjärgi mõtlema, et Martenit ju MMil polnud. Aga alaliit aktsepteeris seda,» kirjeldas Liiv kiiruisutamise Mekasse, Hollandisse jõudmist.

«Viibisin jää peal palju rohkem kui eelmisel hooajal. Uisud oli all augusti keskelt kuni MMini ja jäält polnud kordagi eemal üle kolme päeva. Varasemalt tulin Eestisse, olin mitu nädalat eemal ja pidin uuesti jää tunnetust otsima,» ütles Liiv. Kardinaalselt muutusid ka tema jõusaali treeningud, mille tõttu võttis ta suvega juurde kolm kg lihasmassi.

Liiva uue treeneri õpetusi kuulab huviga ka Markus. «Ma oma tõde taga ei aja ja proovin alati targemaks saata. Marteni kurviläbimine oli ka varem rohkem stiiliga seotud ja õlgade asend muutis kehahoidu. Videote analüüsimine on läinud kohe professionaalsemaks. Hollandis ei käi asjad ehku peale – uisutajad on superstaarid,» sõnas Markus. Ainult jalgpall on spordialana tema sõnul populaarsem, kuid puhtalt uisutamist vaatas seal 2 miljonit inimest.

Olümpiale loodab A-divisjonis olev Liiv saada MK arvestuse punktidega. Markuse sõnul peaks varasemate olümpiamängude tulemuste asemel pigem võrdlema Marteni ja MM võitja aegu, mis olid ühe sekundi sees. Liiva hinnangul peaks kärpima 0,4-0,5 sekundit, et medalile jõuda, kui see on 1000 meetri kohta päris palju. «Eks nüüd hakkab töö pihta ja paneme plaani paika, mida paremaks teha,» ütles Liiv.

«Võtan aasta-aastalt, aga Pekingi olümpia ei jää kindlasti viimaseks. Olen mõelnud Eesti 10 000 rekordi üle võtmisele, aga see on kauge tulevik. Võib-olla kui otsustan uisutamise ära lõpetada, võtan üldse käsile suure mitmevõistluse, kus on distantsideks 500, 5000, 1500 ja 10 000 meetrit,» ütles ta intervjuus.