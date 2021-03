Eksperdid ennustavad Vipsile edukat hooaega, kuid esineb ka kõhklusi

«Vipsi segasid 2020. aastal erinevad tagasilöögid, ent see võib tegelikult kujuneda õnnistuseks. Täispikk hooaega Hitechi tiimis F2s annab tema F1-sarja lootustele suurepärase võimaluse. Juba debüüthooajal oldi Nikita Mazepiniga väga kiired, eriti võistlussõitudes. Nüüd Vipsi ja [Liam] Lawsoniga on Hitechil ühed kõige andekamad sõitjad,» märkis eestlasele hooaja lõikes 3. kohta ennustav Allen.

«2020 polnud Vipsi jaoks eriti rõõmustav, isegi mitte need mõned võistlused, mis ta sai F2s kaasa teha. See on juba selge, et Vips võib kiire olla, aga seni pole ta suutnud erinevates võistlussarjades (vaadates ADAC F4 statistikat, oli triumf üllatus) tiitli eest võidelda. Lisaks võib poolik mullune aasta teda segada,» sõnas Vipsi 5. positsioonile pakkunud Wood.