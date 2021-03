Anna Levandi: kõik uisutajad on stressis, Kiibus pole erand

«Stress on siin väga suur ja pinge on õhus. Nägin, et kõik uisutajad olid väga suures stressis, Eva-Lotta pole erand,» vahendas Levandi muljeid Postimehele.

«Stressis on nad seetõttu, et pole ammu saanud suurtel võistlustel osaleda. Et nii juhtub, näebki alles siis, kui suuri võistlusi ei ole. Eurooplastel oli viimane suurvõistlus rohkem kui aasta tagasi peetud EM. Täna eksisid suurelt mitmed niisugused uisutajad, kes trennis üldse ei eksi!» jätkas Levandi.

Kiibuse esitusele ei olnud ses plaanis suurt ette heita, kahe hüppe järel polnud maandumine puhas. «Ta võitles julgelt lõpuni, võitles iga elemendi sooritamise eest. Kukkumisi ei tulnud, need läinuks [võrreldes ebapuhta maandumisega] palju rohkem maksma. Nüüd saab ta end korralikult vabakavaks ette valmistada ja seda väärikalt sõitma minna,» rõhutas juhendaja.

Levandi hinnangul tuleb püüda pingetest maksimaalselt vabaneda ja mõelda ainult oma sooritusele, mitte kohtadele ja numbritele: «Hindeid annavad kohtunikud. Kui esitad kava ilusalt, hingestatult, väärikalt, siis nad ka premeerivad seda heade hinnetega.

Publikut küll pole, kuid tribüünidel on treenerid, vabatahtlikud. Nemad plaksutavad ja seegi on praegusel ajal hea! Iluuisutamine on kui teater, see on ilus spordiala.»

Kogenud treener on tänulik, et maailmameistrivõistlusi üldse saab pidada. «Jumal tänatud, et võistlus toimub! Teeme sügava kummarduse kõigile, kes aitavad seda korraldada. Vabatahtlikud elavad selle nädala koos meiega mullis. Võitlus spordi nimel jätkub.»

Kiibuse olümpiakoht sõltub vabakava tulemustest ning mitte ainult temast, vaid ka mitme teise riigi sportlaste esitusest. Pole välistatud, et kõik vabakavale pääsenud ongi OM-pileti kindlustanud, ent üks-kaks viimast (23. ja 24. kohale tulijad) võivad sellest ka ilma jääda.