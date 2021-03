Mida kujutab endast Autosport Team Estonia?

«Aimasime, et sportlastel on huvi olemas. Lähipäevil teeme otsuse ja paneme nimekirja lukku. Kõik kandidaadid polnud võib-olla statuuti lõpuni läbi lugenud, aga see ei tähenda, et nad kandideerida ei võinud,» ütles EALi spordidivisjoni juht Kuldar Sikk (pildil), andes mõista, et avalduse esitasid eri tasemega sportlased.