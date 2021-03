«Osad mängijad, kes praegu koondisesse tulid, polnud varem isegi peatreeneriga kokku puutunud. Martin Reimgi tuli nendega sama lennukiga... see on väga raske olukord, lennata niimoodi Poola ja seal siis ühe treeningu pealt mängida. Samas oli see poiste jaoks suur võimalus,» sõnas praegu Tallinna FCI Levadia spordidirektorina tegutsev Pareiko.