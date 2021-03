Seksuaalse väärkohtlemise skandaal nõudis jalgpalliklubi kauaaegse juhi töökoha

Eelmisel nädalal avaldati Inglismaal nelja-aastase uurimise tulemused, mis olid seotud laste väärkohtlemisega jalgpalliklubides. Seal seisis selgelt, et aastatel 1995–2000 ei tehtud piisavalt, et lapsi halbade kavatsustega inimeste eest kaitsta.

«Olen endiselt väga jahmunud, et selline asi juhtus. Samuti tunnen nendele noortele mängijatele kaasa, kes pidid selle jõhkardi küüsi langema,» sõnas Bowler. «Olen rahul, et see mees on nüüdseks kätte saadud, kuid pean tõdema, et meil polnud klubis vähimatki aimu tema sellistest tegevustest.»