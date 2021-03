Geeniusest isa osutus türanniks: endine tennise suurlootus räägib suu puhtaks

«Lapsena mõtlesid, et enesetapp on ainus väljapääs. Ma tõesti kaalusin seda ja mitte ühe korra vaid ikka mitmeid kordi,» rääkis Bedáňová avameelselt projekti raames «Lauseteta» (tšehhi keeles Bez frází – toim).

Naise treenerist isa töömeetodid oli türanlikud, mõnikord kasutas ta tütre kallal vägivalda. «Olen alati palvetanud, et minu asemel oleks olnud keegi teine. Mitte, et see oleks mind päästnud vägivallast, vaid see oleks teinud asja kergemaks. Mitte keegi ei näinud, kui karmiks läksid asjad siis, kui jäime kahekesi,» pihtis endine tennisist.