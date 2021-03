Vassiljev püüdis Jäägeri kinni ja on Klavanile väga lähedal

36-aastane Vassiljev tõusis nüüd samale pulgale eelmise hooaja järel karjääri lõpetanud Enar Jäägeriga, keda peaks küll ees ootama veel lahkumismäng. On tõenäoline, et koondisepausi lõpuks saab Vassiljev kätte ja ehk isegi möödub 35-aastasest keskkaitsjast Ragnar Klavanist, kes on pidanud 127 koondisematši, vahendas Soccernet.ee.