Vaata, kui palju teenisid Eckhoff, Bö ja teised laskesuusaässad MK-hooajaga

Võõraste rahakotis pole tavaks sobrada, kuid on avalik saladus, et võrreldes murdmaasuusatamise MK-sarjaga teenivad laskesuusatamise etapivõitjad kosmilisi summasid. Näiteks MK-etapi esikoha eest kirjutatakse biatleedile välja 15 000 eurone võidutšekk, samas murdmaasuusatajale 8800 eurot. Laskesuusataja MM-kulla väärtus on 25 000, suusatajal aga 15 000 eurot.