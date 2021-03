Läti korvpallikoondise peatreeneriks sai taas eestlastele tuntud juhendaja

Senine peatreener Štelmahers loobus pärast EM-kvalifikatsiooniturniiri ebaõnnestumist ametist ning nüüd kuulutas Läti korvpalliliit välja uue juhendaja, kelleks on 55-aastane itaallane Banchi.

Banchi on eestlastelegi tuntud mees, sest kümne aasta tagasi oli ta Itaalia klubi Siena Montepaschi peatreener, kus mängis aastatel 2011-2013 Kristjan Kangur. Praegu teenib Banchi leiba Ameerika Ühendriikides ja kuulub NBA G-liiga klubi Long Island Netsi treeneritetiimi.

«Minu eesmärk on, et meeskond oleks minu ametiaja lõppedes paremal positsioonil. Peame minema samm-sammult. Meie peamine eesmärk on pääseda 2023. aasta MM-ile, nii kõrgel tasemel pole Läti kunagi mänginud,» ütles Banchi Läti korvpallilidu kodulehele.