Juba reedel lüüakse Bahreinis hääled sisse vormel 1 ja vormel 2 hooaegadele. Kõrbes toimuval võistlusel on kuumus harjumuspärane, kuid seekord küündivad need uutesse kõrgustesse. F2 sarjas esimest täispikka hooaega alustav Jüri Vips arvab, et mõnes võistlussõidus võib oodata kaost.