13-aastane supertalent ajab taga MK-etapi esikohta ja pääset olümpiale

Ohta asub maailma edetabelis alles 257. kohal, kuid tema suurepärane etteaste võib täheendada, et ta võib kvalifitseeruda tema kodumaal toimuvatele Tokyo olümpiamängudele.

Inside The Games käis välja, et kui Jaapan soovib Ohtat olümpiale saata, siis selleks ei ole tehnilisi takistusi. «Rahvusliku alaliidu loal võib viievõistleja osaleda endast vanematele mõeldud sportlaste vanusegrupis,» on kirjas moodsa viievõistluse rahvusvahelise alaliidu kodulehel.