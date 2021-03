Eesti dopinguküttide põnev ja karme reegleid täis töö: magava sportlase toanurgas ootamine, tagaajamine ja vanaemale piima viimine

On neidki, kes püüavad kõrvale hiilida ja trikitada või peavadki tõesti tegelema eluliste teemadega, näiteks tuleb laps lasteaeda viia. «Nii on meie testijad käinud koos sportlasega last lasteaeda viimas, arsti juures ja vanaemale piima viimas, sest dopingukütt ei tohi sportlast silmist lasta. Tegelikult ei pea testija seda kõike kaasa tegema ja sportlasega tema igapäevaasju ajama, see on neile vastu tulemine. Püüame olla mõistvad ja inimlikud. Sportlase kohustus on olla testija nägemisulatuses ja test anda viivitamatult. Ta ei tohiks tegelikult panna endale hambaarsti aega selleks tunniks, mille ta on ADAMSis märkinud, et on olemas,» selgitab testijuht.