Selgus esimene nimi, kellest võiks saada mootorispordi valitseja Jean Todti mantlipärija

Endine kaardilugeja ning Ferrari vormelimeeskonna boss sai Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) presidendiks 2009. aastal, kui võttis teatepulga üle Max Mosley'lt. Toona kandideeris lisaks Todtile sellele kohale ka Ari Vatanen, kuid soomlane kaotas lõpphääletuse 49–135.

Nii 2013. kui ka 2017. aastal keegi Todti vastu ei kandideerinud ning prantslane jätkas segamatult FIA presidendina. Tänavu detsembris saab tema ametiaeg aga läbi ning on selge, et rahvusvaheline alaliit saab endale uue juhi.

Esimesena avalikustas enda kandidatuuri endine rallisõitja Mohammed ben Sulayem, kes tegelikult seadis enda kandidatuuri üles ka 2013. aastal, kuid võttis selle enne lõpphääletust ikkagi maha.

Praeguse seisuga ühendemiraatlasel konkurente veel pole, kuid see ei tähenda, et neid ei võiks tekkida. Kuluaarides on võimalikeks vastaskandidaatideks pakutud näiteks Suurbritannia mootorispordi juhti David Richardsit ja Vormel E-le aluse pannud Alejandro Agagi.

Ben Sulayemile vastaskandidaadi tekkimine on tõenäoline ka seepärast, et Todt tahab kindlasti presidenditoolile inimest, kes tema sisse tallatud rada ja poliitikat jätkaks. Nimelt üritas prantslane koroonapandeemiale viidates sisse viia ka muudatust, et ta saaks kandideerida neljandakski ametiajaks, kuid seda ettepanekut FIAs ei rahuldatud.

Ka kolmanda ametiaja muudatus viidi sisse Todti valitsemisajal: varem võis presidendina järjest teenida kaks perioodi.