Märtinile ja Parkile esimese MM-võidu toonud ralli naaseb WRCsse

«Akropilise rallil on autoralli MM-sarja ajaloos väga suur koht ja me hindame väga Kreeka valitsuse pingutusi, et nad on aidanud võidukihutamise tagasi rallimaailma tippseltskonda,» sõnas WRC Promoteri juht Jona Siebel, kes ühtlasi väljendas kahetsust selle osas, et Tšiili ralli taas ära jääb.