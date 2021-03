Norra laskesuusaässad tunnustasid Eestit ja Otepääd

«Piletimüügi edukas algus oli korraldajatele väga positiivne üllatus. Publikuhuvi on hoolimata praegu maailmas valitsevast keerulisest ajast märkimisväärne,» ütles Otepää MK-etapi korralduskomitee esimees Aivar Nigol. Praegu on pileteid soetanud valdavalt eestlased, kuid etapile oodatakse ka vähemalt sama palju külalisi välisriikidest, kokku ligi 12000 pealtvaatajat.

Paljud tipplaskesuusatajad on varem Tehvandil tiitleid noppinud nii juunioride maailmameistrivõistlustel kui Euroopa meistrivõistlustel. 20/21 maailmakarikasarja üldarvestuse teine mees norralane Sturla Holm Lægreid on Tehvandi Spordikeskuse radadel teinud mitu edukat sõitu. «2018. aasta juunioride maailmameistrivõistlused Otepääl olid minu esimesed rahvusvahelised tiitlivõistlused. Ma sain nii individuaaldistantsil kui teatesõidus hõbemedali. Mul on Otepääst head mälestused, see on väga kena koht ja loodan seal jälle võistelda,» ütles Lægreid.