Kaardilugejast lahti öeldnud rallilegend rääkis lõpuks suu puhtaks

«Meil oli sel aastal palju rehvipurunemisi ja juhtisin ma autot nagu sõitsin varasemalt Peugeot'ga. Sellel olid palju suuremad rehvid, kuid nüüd on reegleid muudetud,» selgitas Loeb. «Samuti tegime navigeerimisel mitmeid vigu ja oleme need juba üle vaadanud. Me töötasime reeglimuudatuste tõttu teistes tingimustes ja kaotasime õige tunnetuse. Tekkisid arusaamatused ja vahel ka kaotasime usu teineteisesse.»

Loeb lisas, et nende koostöö kandis tegelikult ju Dakari rallil vilja. 2017. ja 2019. aastal saavutati kokkuvõttes teine koht ning teeniti ka ohtralt kiiruskatse võite. Nüüd on reeglid aga nii palju muutunud, et edukas ralliks on vaja kogenud kõrberallide kaardilugejat.