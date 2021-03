Vormelisõitja Jüri Vips teeb täna Bahreinis hooaja avastardi vormel 2 sarjas. Kuigi 20-aastane Red Bulli juuniorsõitja ei taha veel tuleviku peale mõelda, on selge, et kui eesmärk on järgmisel aastal pääseda vormel 1 sarja, tuleb F2-s võita. Vips sõidab kõik kaheksa etappi kaasa ­HitechGP meeskonnas, mille ridades sõitis ta 2019. aastal vormel 3 sarjas. Siis tuli tal leppida sarja valitsenud Prema sõitjate järel neljanda kohaga.