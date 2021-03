Eesti purjetajad jäid napilt olümpiapiletist ilma

Treener Maria Veessaare kommentaar: «Oleme viis aastat treeninud poistega 49er-klassis ja areng on toimunud igal aastal nii kiires tempos kui võimalik säärastes oludes. Selle talve ettevalmistus läks nii nagu me lootsime, saime konkurentidega treenida ja võistelda Vilamouras. Siia oli tulnud seitse tugevat Euroopa riiki, kes veel ei olnud saanud olümpiapääset. Mõned neist olid meist siiski tugevamad ja oleksime pidanud jõudma esikolmikusse, et olümpiakoht teenida. See ei olnud meile siin veel jõukohane.»