Tysonist inspiratsiooni saanud poksi suurkuju teeb tagasituleku

De la Hoya teeb tagasituleku 3. juulil, kuid vastane pole veel teada. Varasemalt on ta avaldanud soovi poksida Floyd Mayweatheriga, ent see ei tundu kuigi realistlik. Korra on mehed tegelikult juba vastamisi olnud. See juhtus 2007. aastal WBC tiitlimatšis, mille võitis Mayweather.