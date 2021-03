Tallinna Selver andis lõunanaabritele loobumisvõidu

Liigatabelis on Selver 28 punktiga teine, liider on 33 punktiga Saaremaa Võrkpalliklubi ja kolmas 27 punktiga Tartu Bigbank. Neljas on Jekabpilsi Luši (20 punkti), viies Pärnu Võrkpalliklubi (20 punkti), kuues RTU (19 punkti), seitsmes TalTech (14 punkti) ja viimane Gargzdai (4 punkti).