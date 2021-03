Reim: lüüa kaks väravat ja saada mitte ühtegi punkti... see on valus

«Kui lüüa kaks väravat ja saada mitte ühtegi punkti, siis see on valus,» sõnas peatreeneri kohusetäitja Martin Reim, kes asendab selles koondiseaknas platsi kõrval koroonaviiruse tõttu eneseisolatsioonis viibivat Thomas Häberlit. «Me teadsime, et väikseid vigu ja asju (sisselastud väravad - K.J.) võib juhtuda. Meie kaitseliin on noor koondise mõistes ja kogenud vähe mänge sellel tasemel.»

Kui frustreeriv on kaotus selle nurga alt, et kõik väravad, mis meile löödi, olid seotud individuaalsete eksimustega. Kas kogenumate meestega olnuks need ärahoitavad?

«Seda me ei tea kunagi ega saagi teada. Samas, kaitsepoistele mul mingeid etteheiteid pole. Nad andsid endast maksimumi ja vahest peadki [kaotusega] leppima. Kahes mängus oli palju standardolukorra väravaid: need tulid puhtalt kogemuse pealt, mis omakorda tulevad ajaga. Aga meil olid siin šansid olemas punktiarve avamiseks.»

Mida saame tänasest mängust kaasa võtta?

«Need kaks mängu (tänane ja kolmapäevane 2:6 kaotus Tšehhile - K.J.) on olnud valikmängud. Need on punktide peale mängud ehk kohad, kus kõik panevad maksimumi välja, ka vastased. Keegi ei hoia midagi tagasi, ka mängijate koha pealt.

Kui mõelda nende mängijate peale, kes meil mängisid: nad tegid seda küll vigadega, kuid nad on üritanud ikkagi mingil moel seal hakkama saada. Väga paljud nendest poistest võivad jõuda kaugele ja esindada koondist ka tulevikus.

Võib-olla tõesti, et tänasest koosseisust olnuks vaid paar-kolm mängijat põhis, kui kõik oleks olnud olemas. Aga need teised mängisid samamoodi oma võimete piiril. Tean ju enamus mängijaid noortekoondistest või Eesti liigas. Siia tulemine oli suur hüpe, aga nii mõnigi mängija näitas, et ta pole sellest [tasemest] väga kaugel.»

Kui Rauno Alliku välja vahetati, siis miks saadeti platsile Karl Rudolf Õigus mitte Sander Puri?

«Koosseisu ei pane paika meie, vaid Tallinn. Õiged treenerid. Meie anname omalt poolt nõu, mõtteid ning tagasisidet, et mis seisus keegi on. Alliku [alustamise] puhul oli mõttekoht, et kas tema või Puri. Treenerid soovisid Allikut ja 10-15 minutiga saigi ta rütmi kätte ja mängu sisse.

Teisel poolajal aga nägime, et oli vaja vahetust ning tulid instruktsioonid, et panna Õigus sinna. Valikus olid lisaks veel Puri, [Robert] Kirss ja [Mark Oliver] Roosnupp, kes neid positsioone mängivad. Seekord oli selline soov. Kunagi ei tea, kuidas mõni vahetus õnnestub. Tagantjärele mõeldes jah... võinuks panna kogemust platsile, aga seekord läks nii.»

Kolmapäevase mängu eel oli väravavahtide koha pealt kõvasti mõtlemist, et keda eelistada. Lõpuks langes liisk Mihkel Aksalule. Kas täna, mil koondisega oli liitunud ka Matvei Igonen, oli selles mõttes lihtsam?