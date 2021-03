Vassiljev ei hakanud punase kaardi saanud Õigust risti lööma: vahel juhtub nii, pole midagi

«See polnud kõige lihtsam mäng noore mängija jaoks, kuhu sisse tulla ja võib-olla võtsid emotsioonid tal ühel hetkel võimust. Iseenesest kontrarünnaku maha võtmise otsus oli ju õige, aga ju ta unustas, et tal oli kaart all. Vahel lihtsalt juhtub nii, pole midagi,» jätkas Vassiljev ning lisas, et arvestades seda, kuidas sündisid Valgevene kolmas ja neljas värav, siis need olid välditavad sõltumata sellest, kas platsil oldi kümne või üheteistkümnekesi.

«Ma ütleks nii, et nad said võimaluse näha ja saada aru sellest, milline rahvusvaheline jalgpall tegelikult on ja kuidas seda mängitakse. Äkki võtavad nad seda hea kogemusena ning hakkavad iga päev trennides ja klubides juurde panema. Loodan, et nad said aru, et see üleminek klubijalgpallist rahvusvahelisele tasemele pole kõige lihtsam. Neil noortel, kes said siin omad võimalused, on veel nii palju aega ees, et kui nad suhtuvad asja õigesti, siis on igaühel neist omad võimalused. Aga kõik sõltub ikkagi neist endist,» lausus Vassiljev lõpetuseks.