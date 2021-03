Võiduväravata jäänud Ronaldo viskas kaptenipaela maha ja tormas väljakult minema

Ronaldo oli veendunud, et pall siiski ületas väravajoone ning hakkas äärekohtunikuga valjult protestima. Selle eest sai ta ka kollase kaardi. Lõpuvile kõlades võttis Ronaldo enda käelt kaptenipaela, viskas selle maha ja tormas riietusruumide poole.

«On privileeg olla Portugali koondise kapten. Annan alati oma riigi eest kõik, see ei muutu kunagi. Kuid teatud hetki on raske seedida. Eriti kui tunned, et kogu rahvust karistatakse,» kirjutas Ronaldo Instagrami.