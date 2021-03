Video ⟩ UFC raskekaalu tiitlimatš lõppes karmi nokaudiga

Matši järel sõnas Ngannou, et üks suur eesmärk on nüüd täidetud. Ta rõhutas, et oleks tšempioniks saanud ilmselt varemgi, kuid talle pole tiitlimatši võimaldatud. «Ma ei tea, kas mul on piisavalt sõnavara, et seda tunnet kirjeldada, aga see on imeline. Kuigi olen matše võitnud, oli minu sees miskit, mida ma polnud veel välja lasknud. See oli nagu lubadus, mille noorena endale andsin. Tahtsin kahtlejatele tõestada, et see pole minu süü. Mul lihtsalt pole olnud võimalust,» lausus Ngannou.