Keenia MM-ralli sai tagasilöögi, kuid korraldajad jäid optimistlikuks

Keenia MM-ralli ärajäämise kohta on kõlakaid liikunud siit ja sealt, kuid võistluste korraldaja on need alati ümber lükanud. Sel nädalal kehtestati Keenias uued koroonapiirangud, kuid Keenia mootorispordiliit on Safari ralli osas jätkuvalt optimistlik.