Karjääri lõpetanud Mäkäräinen lahkus Soome murdmaasuusatamise meistrivõistlustelt sirge seljaga

38-aastane Mäkäräinen lõpetas aasta tagasi profisportlase karjääri, ent on end jätkuvalt vormis hoidnud. Nüüd avanes tal võimalus seda vormi Soome meistrivõistlustel testida.

«Meil oli viimasel tõusul vahe Johanna Matintaloga vaid kolm sekundit, kuid finišis juba 13 sekundit. Ma arvan, et see räägib nii mõndagi,» viitas ta taas kehvadele suuskadele, ent lisas, et tegi kõigest hoolimata igati korraliku võistluse.