Vormelitalent selgitas ootamatu kannapöörde tagamaid

«Ma proovisin seda autot ja mul oli lihtsalt nii lõbus. Ma tõsimeeli nautisin seda,» selgitas ta otsust portaalile DirtFish. «Olen alati üritanud enda karjääri võimalikult mitmekesiselt üles ehitada ja see on lihtsalt järjekordne tahk sellel teel. Olen väga elevil ja tahan olla osa sellest sarjast.»

See kõik ei tähenda siiski, et ta vormelikarjäärile päriselt selja keeraks. Ukse jätab Chadwick avatuks, kuid on ilmne, et kui Extreme E võistluseld samasuguseks kujunevad nagu senised testid, siis hüppab naine off-road sarja.

«Praegu on see lihtsalt üks laualolevatest variantidest, kuid kui see osutub millekski, mis mind endasse tõmbab, siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks ma ei peaks niimoodi jätkama: sest see on kindlasti väga eriline ala. Veelkord, olen väga elevil, kuid ootan seda väljakutset väga,» sõnas ta.