Rootsi olümpiapiletit jahtima läinud Selevko lühikava ebaõnnestus ning esialgu paistis, et eesmärk jääb täimata. Aga ka konkurentidel tuli apse sisse, mis tähendas, et 70,74 silma oli napilt piisav, et viimasena vabakavale ehk 24 hulka pääseda.