Video ⟩ Selveri vastu juba korra rongi alt välja tulnud saarlased lubavad: asjad on läbi alles siis, kui need on läbi

«Esimene geim oli finaalile omane: palju vigu ja sellist kompamist. Meil oli seal võimalusi, kahju, et nii läks. Pärast seda me kustusime,» leidis Saaremaa nurgaründaja Rauno Tamme. «Tegime seal paar lihtsalt viga ning nemad said kaks head servi: õnn oli nende poolel.»

Tartu meeskond sai finaaliseeriale vastu minna puhanuna ning heade trennide pealt. Saaremaa seevastu on vahepeal olnud eneseisolatsioonis ning pidanud seejärel kaks tulist poolfinaalkohtumist Tallinna Selveriga, millest viimane toimus alles reedel. Kas see oli täna kuidagi ka jalgades ja kätes ning mõjutas mängu?

Pulgata läheb Saaremaal kindlasti raskeks, et Tartule vastu saada, kuid Tamme kinnitas, et niisama nad midagi kodusaalis ära anda ei kavatse: «Nagu eelmine seeria näitas, siis midagi pole veel läbi. Kui asjad on läbi, siis on läbi.»