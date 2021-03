Ebaõnnesõdur Vips: meil on null punkti, kuid samahästi võiks ma MM-sarja juhtida

«Ma polnud autoga üldse rahul ning tagatipuks diskvafitseeriti meid asja pärast, mis tegi meid aeglasemaks. See oli väga frustreeriv. Kui ma sain teada, mis meid vaevas, siis olin väga rahul, et mul õnnestus üldse kvalifikatsioonis viiendat aega näidata, sest me poleks pidanud nii kiired olema,» jätkas Vips.

«Täna võinuks me tegelikkuses tõusta kolmandaks või neljandaks, kui poleks olnud seda turvaautot. Meeskond tegi pärast sõitu mõned arvutused ja me olime rajal selgelt kõige kiiremad, seega... jah. Sellest kõigest on lihtsalt kahju, sest meie auto oli terve nädalavahetuse täiesti mega,» sõnas Hitechi sõitja. «Paraku ei läinud aga ükski sõit meie soodu ning lõpuks tuleb meil siit minema jalutada null punktiga. Arvan, et sama hästi võinuks ma tegelikult MM-sarja juhtida.»