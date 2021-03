Asmer untsu läinud etapist: polnud ühtegi asja, kus Vips ise oleks saanud midagi paremini teha

Kui vahel võib öelda, et ebaõnnestunud tulemuses ebaõnne süüdistada on lihtsalt kehv vabandus, siis Jüri Vipsi puhul ei pea see paika. Eesti parima vormelisõitjaga juhtus vormel 2 sarja avaetapil midagi kentsakat peaaegu igas sõidus.