Ürituste korraldaja proovib leida alternatiive, et pakkuda piirangutest hoolimata sportimisrõõmu

Maastikumaratoni peakorraldaja Indrek Kelk leiab, et tänases olukorras on ülimalt oluline füüsiliselt aktiivne olla, sest see aitab hoida ka vaimset tervist. «Näeme, et inimesed tahavad liikuda ja meil on hea meel, kui saame neid kuidagi innustada. Jätkame eelmisel aastal alustatud virtuaaljooksu traditsiooniga ja pakume osalejate soovil maratoni kombot. Neile, kes soovivad oma võimeid testida, võimaldame ajavõtuga jooksu tähistatud rajal,» tõdeb ta.