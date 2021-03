KUULSUSTE HALL ⟩ Esimene eestlane olümpiamedalil ja Guinnessi rekordite raamatus

Guinnessi rekordi sünd

Maadlusturniiri viimasel päeval toimunud naabritevaheline printsipiaalne jõuproov Kleini ja Asikaineni vahel leidis mõistagi taas aset olümpiastaadionil – ja ilm püsis jätkuvalt kuum. Võrdsete meeste kohtumine algas kell 10.30 hommikul, kulgedes just sedapalju raskelt, nagu ette eeldatud oli. Kohtunikud ei suutnud esialgu kuidagi võitjat otsustada, lisades tolleaegsete võistlusreeglite alusel seetõttu matšile aina uut maadlusaega. Iga poole tunni takka said mehed küll veidi hinge tõmmata, ent võistlus venis. Ja venis. Ja venis veelgi.

Hetk Martin Kleini ja Alfred Asikaineni kuulsast maadlusest Stockholmis. Mustas trikoos Asikainen on valges riietuses Kleini korraks maast lahti saanud. Klein ise on seda hetke meenutanud nii: «Soomlane haaras mind tagantvöösse ja sellest momendist ongi pärit see päevapilt, mis ainsana on sellest maadlusest säilinud. Pääsesin soomlase haardest siiski enne lahti, kui ta mind heita sai.» FOTO: Eesti spordi- ja olümpiamuuseum

Lõpuks teatasid õigusemõistjad, et võitja otsustatakse partermaadluses ja see tõigi lahenduse. Kui soomlane eestlasest parteris jagu ei saanud, siis eestlane omakorda suutis olla soomlasest pisut aktiivsem ja sellest piisas. Kell 22.10 kuulutati Klein maratonmatši võitjaks.

Klein ise on mälestusväärset õhtut meenutades tõdenud: «Olime Asikaineniga nii otsas, et lapski oleks meid hõlpsasti kordamööda seljatanud. Vaatamata kohutavale väsimusele ei tulnud und – lõõmav päike ja higi olid ihu veriseks võtnud ja iga liigutus tekitas valu... Põdesin selle lahingu järelmõjusid paar kuud ja alles siis võisin mõelda jälle treeningule.»

Lisaks meie mehe medalivõidule osutus see uskumatult pikk maadlusmatš ajalooliseks veel mitmel moel. Esiteks sundis see rahvusvahelisi maadlusjuhte mõtlema võistlusreeglite muutmisele ja kehtestama maadlusmatšidele selgeid ajapiiranguid. Teiseks aga kujunes just see kohtumine kõigi teiste hiigelpikkade Stockholmis aset leidnud maadluskohtumiste seas kauakestvaimaks ning on tänini kirjas Guinnessi rekordite raamatus, kui kõigi aegade pikim maadlusmatš.